Des hommes armés attaquent une école secondaire nigériane et enlèvent des élèves

Les assaillants ont pris d'assaut le Government Science College dans le district de Kagara vers 2 heures du matin, submergeant le service de sécurité de l'école, ont déclaré les résidents locaux.



La porte-parole a déclaré qu'un enlèvement massif d'étudiants avait eu lieu, sans préciser combien d'entre eux avaient été enlevés, et que l'on ne savait pas immédiatement qui était responsable de l'attaque.



Le groupe islamiste militant Boko Haram et une branche de l'État islamique sont actifs dans le nord du Nigeria, mais les enlèvements par d'autres groupes armés - principalement pour obtenir une rançon - sont également fréquents.



Un porte-parole du groupe de défense des droits de l'homme Amnesty International a déclaré avoir parlé aux parents des élèves de Kagara, qui ont confirmé l'attaque.



Elle s'est produite deux mois après que des hommes armés aient pris d'assaut une école secondaire dans le nord-ouest de l'État de Katsina et enlevé près de 350 garçons, que les forces de sécurité ont ensuite sauvés.



Une centaine des 270 écolières enlevées par Boko Haram dans la ville de Chibok en 2014 sont toujours en captivité.



Cela a contribué à alimenter la critique générale sur la propagation de la violence par les insurgés islamistes et les gangs armés, ce qui a incité le président Muhammadu Buhari à nommer un nouveau haut commandement militaire en janvier.



La violence et l'insécurité ont aggravé les difficultés économiques auxquelles sont confrontés les citoyens du pays le plus peuplé d'Afrique, qui lutte pour faire face à une chute des revenus due à une chute du prix du pétrole en plus de COVID-19.