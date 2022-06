Marabouts Voyants Africains

Diawara, marabout medium guérisseur pour l'amour perdu et le retour de l'être aimé |mise à jour|

Maître Diawara, Tel & WhatsApp 06 38 28 25 44, est marabout medium guérisseur pour l'amour perdu et le retour de l'être aimé. en France, dans les DOM TOM et en Suisse. Il est de retour dans notre région après un séjour en Afrique. Retrouvez-le en prenant contact avec lui par téléphone.

RENDEZ-VOUS 24H/24 & 7 J/7 - DISCRÉTION ASSURÉE - TRAVAIL À DISTANCE: PAR CORRESPONDANCE ET PAR TÉLÉPHONE - DÉPLACEMENT POSSIBLE.

Lu 172 fois