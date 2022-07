En Tunisie, la Constitution de Kais Saied adoptée malgré l’abstention massive

C’est pratiquement une république non démocratique puisque désormais, le parlement est dépouillé de l’essentiel de son pouvoir. Il n’y a plus de séparation de pouvoirs. L’exécutif peut désormais se foutre du législatif. Ses membres ont d’ailleurs le droit d’assister aux travaux parlementaires, ce qui n’était pas possible dans l’ancienne constitution. Leur présence est autorisée jusqu’aux travaux de différentes commissions. Pire que ça, toute proposition provenant de l’exécutif est prioritaire par rapport à celle du parlement.

Un coup de force qui est en train d’être légalisé et peut devenir très bientôt source de tension au sein du parlement puisqu’il s’agit d’une collaboration forcée. Désormais en Tunisie, le parlement n’a plus rien à dire sur la désignation du gouvernement. Il garde aussi son silence sur sa révocation, tout se passera à la volonté de l’exécutif.

C’est pratiquement un régime ultra-présidentialiste que Kais Saied est en train de mettre en place. Ce n’est pourtant pas ce que voulait le peuple en optant pour une révolution, il y a quelques années. Devrait-on s’attendre à une autre révolution ? Pour l’instant les mécontentements ne sont pas tolérés, la répression est organisée avec la plus grande rigueur.