Etats-Unis : Un violent incendie continue de s’étendre en Californie, des milliers de personnes évacuées.

Ce weekend précisément a été l’un des plus chaud de la saison entre la Californie et l’Oregon. La chaleur était vraiment étouffante même dans Washington qui a enregistré près de 38° C. C’est une première depuis plusieurs années alors que le dimanche 24 juillet de cette même année 2022 a été encore plus chaud. On a atteint les 35° à New York aussi. Les estimations les plus élevées dans certaines régions pourraient atteindre les 43° C les jours à venir. L’Utah, L’Arizona surtout sont pointés du doigt.

Les autorités prennent des dispositions pour permettre des rafraîchissements aux populations dans les municipalités. L’ouverture des piscines sur de longues durées pourraient aider.