États-Unis: une puissante explosion à Nashville

Trois personnes souffrant de blessures légères ont été transportées à l’hôpital, selon les pompiers. La déflagration a été ressentie à plusieurs kilomètre à la ronde. Une fois encore, "Nous pensons que c'était un acte délibéré", a affirmé dans un premier commentaire le porte-parole de la police de Nashville, Don Aaron.



Une patrouille, appelée vers 6h pour des coups de feu, avait remarqué un camping-car garé devant un bâtiment de la compagnie AT&T sur la 2e Avenue Nord.

Les agents ont alors entendu l'enregistrement diffusé par haut-parleur d'une voix féminine avertissant d'une explosion un quart d'heure plus tard et commençant un compte à rebours à glacer le sang.



Suite a l'explosion, le quartier a été bouclé : des agents du FBI et de l'Agence fédérale spécialisée dans les armes et explosifs sont en charge de l’enquête. Le mobile reste pour l'heure inconnu. La Maison Blanche indique de Donald Trump "a été mis au courant" des faits.

La police a publié sur Twitter une photo du camping-car couleur crème avant qu'il ne se gare sur le lieu de l'explosion et a lancé un appel a témoins