États-Unis : une voiture percute une foule et fait plusieurs morts

Malheureusement, on déplore pour l’instant plusieurs personnes enfants comme adultes blessés et plusieurs morts également. Les autorités locales parlent de 11 adultes en sales d’hospitalisation de même que 12 enfants. Le choc moral est inestimable chez plusieurs personnes. Le cas des enfants présents dans la foule est critique. Il va falloir plusieurs jours pour effacer de leur tête cette horrible scène.



Il y a ouverture d’une enquête qui a commencé déjà par donner des pistes. Dans le souci d’une bonne conduite de l’enquête, il a été décidé de la fermeture des écoles et de certaines routes. La maison blanche propose d’ores et déjà sa disponibilité pour aider l’administration locale. Le Gouverneur de la région et son épouse ont exprimé leur indignation face à ce drame.

Plusieurs personnes ont commencé déjà par se poser des questions sur les raisons d’un tel acte. Certains se demandent s’il n’y a pas une relation entre l’accident et le procès de Kyle Rittenhouse qui s’est soldé par son acquittement. Il faut attendre la fin des enquêtes pour connaitre les vrais mobiles de cet acte odieux.