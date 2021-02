Facebook "se comporte comme un dictateur nord-coréen" en Australie

Facebook a déclaré qu'une telle décision n'était pas acceptable car le code proposé "ne comprend pas du tout" comment ses services fonctionnent.



Mais la réaction du géant des médias sociaux suscite une colère croissante parmi les responsables, le premier ministre d'Australie occidentale, Mark McGowan, accusant Facebook de "se comporter comme un dictateur nord-coréen".



"Facebook se comporte de manière brutale et intimidante... Ils devraient résoudre l'affaire à l'amiable". Mercredi, le Premier ministre australien, Scott Morrison, a déclaré que les actions de Facebook visant à "désamilier l'Australie, en coupant les services d'information essentiels sur la santé et les services d'urgence, étaient aussi arrogantes que décevantes". M. Morrison a déclaré qu'il était en contact régulier avec les dirigeants d'autres nations sur ces questions, car il a appris qu'il en avait parlé au Premier ministre indien Narendra Modi.



Dans un post sur Facebook, le premier ministre australien a averti qu'ils "ne seront pas intimidés par les BigTech qui cherchent à faire pression" sur eux concernant le nouveau code de négociation des médias. Il a exhorté Facebook à travailler de manière constructive avec eux, comme Google, qui a déjà conclu des accords avec plusieurs organisations de presse australiennes, a déclaré Elaine Pearson, directrice de Human Rights Watch pour l'Australie : Elaine Pearson, directrice de Human Rights Watch pour l'Australie, a déclaré : "Facebook limite fortement le flux d'informations aux Australiens. Non seulement les sites d'information, mais aussi les informations sur la santé du gouvernement, les services d'urgence et les pages de la police. C'est une tournure alarmante et dangereuse des événements".



La Nouvelle-Zélande, qui a annoncé le changement, a déclaré que le nouveau code du gouvernement australien "comprend mal la relation entre notre plateforme et les éditeurs qui l'utilisent pour partager des contenus d'information".



"Il nous laisse face à un choix difficile : tenter de se conformer à une loi qui ignore les réalités de cette relation, ou cesser d'autoriser les contenus d'actualités sur nos services en Australie. C'est avec le cœur lourd que nous choisissons cette dernière solution", avait-il déclaré mercredi, affirmant qu'au cours des trois dernières années, "ils ont travaillé avec le gouvernement australien pour trouver une solution qui reconnaisse les réalités du fonctionnement de nos services". Mais la nouvelle législation vise à pénaliser Facebook pour des contenus qu'il n'a pas pris ou demandé.



"Nous étions prêts à lancer Facebook News en Australie et à augmenter considérablement nos investissements avec les éditeurs locaux, mais nous n'étions prêts à le faire qu'avec les bonnes règles en place. Cette loi crée un précédent, car c'est le gouvernement qui décide qui conclut ces accords sur le contenu des actualités et, en fin de compte, combien est payé le parti qui reçoit déjà la valeur du service gratuit", a déclaré M. Easton.