Frontière Yémen-Arabie Saoudite: Une Route Meurtrière pour les Migrants Éthiopiens

Entre le mois de mars 2022 et juin 2023, une terrible tragédie s'est déroulée à la frontière entre le Yémen et l'Arabie Saoudite. Des centaines de migrants éthiopiens ont été pris pour cibles et tués par les gardes-frontières saoudiens. Ces incidents ont été signalés par Human Rights Watch (HRW) et pourraient même constituer des crimes contre l'humanité.



Le récit de Hamdiya, une jeune fille de 14 ans, apporte un témoignage déchirant à cette histoire sordide. En essayant de passer la frontière avec 60 autres personnes, elle a été témoin d'une violence inimaginable. Elle raconte comment trente personnes ont été tuées d'un coup et décrit l'horreur de se rendre compte que ceux qu'elle pensait endormis autour d'elle étaient en réalité morts.



Ce n'est pas un cas isolé. L'enquête de HRW, basée sur les entretiens avec 38 migrants éthiopiens, révèle des abus systématiques et horribles. Les gardes-frontières saoudiens n'ont pas seulement tiré sur les migrants, ils ont même utilisé des armes explosives et demandé à leurs victimes où elles voulaient être tuées.



Hamdiya a pu survivre à cette violence et atteindre la capitale yéménite, Sanaa. Mais elle reste traumatisée, en proie à la peur et aux insomnies. Son histoire, malheureusement, n'est que l'une parmi tant d'autres.



Le rapport de HRW décrit des meurtres systématiques, des femmes et des enfants tués à bout portant. Selon Nadia Hardman, chercheuse chez HRW, les meurtres étaient irréguliers avant 2014, mais la situation s'est aggravée au point de devenir « systématique ».