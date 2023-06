Intermédiaire entre le Ciel et le souffrant - Des rituels secrets en plus

Louis Russel, guérisseur faiseur de secrets à Fribourg, medium et voyant du retour affectif, précise que est le mot qui convient le mieux. Car, en fait, on se réfère toujours à Dieu ou une puissance mystique pour expliquer l’inexplicable.



Pour Louis Russel, guérisseur faiseur de secrets à Fribourg, medium et voyant du retour affectif, il faut utiliser des rituels secrets. Et cela pour de multiples raisons: en premier lieu, il s'emploie à guérir toutes les personnes sans aucune distinction et ne prononce jamais aucun jugement. En second lieu, nombreux sont ceux qui lui demandent, cette fois en sa qualité de voyant médium, le retour affectif du (de la) bien-aimé(e) qui l'a abandonné. Or, il arrive quelquefois que ses prières de préparation d'un rituel de retour amoureux lui apportent une formule de faiseur de secret. Dans le doute (l'amoureux éconduit est-il perçu comme un malade), Louis Russel, guérisseur faiseur de secrets à Fribourg, medium et voyant du retour affectif, juge indispensable de pratiquer des rituels secrets.