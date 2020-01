Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Voyance et Sciences occultes Haira Diaby grand marabout voyance medium africain Avignon Originaire de l'Afrique de l'ouest, le Pr Haira Diaby, 06 78 44 06 22, grand marabout voyance medium africain, a reçu un don de naissance héréditaire qui se transmet et s’affermit de père en fils. Il exerce aussi à Avignon en Provence.







COACHING TOUT DOMAINE ET PSYCHOTHÉRAPEUTE LIBRE

Le Pr Haira Diaby grand marabout voyance medium africain Avignon pratique le coaching tous domaines et exerce en tant que psychothérapeute libre*. Il traite notamment l'impuissance sexuelle. Le Pr Haira Diaby grand marabout voyance medium africain Avignon effectue le désenvoûtent quelle qu’en soit la cause, y compris lorsque toutes les tentatives précédentes ont échoué.

Lorsque les conditions sont satisfaisantes (personne débarrassée des effets néfastes des maléfices), le Pr Haira Diaby grand marabout voyance medium africain Avignon réalise des rituels d’attirance des bonnes choses de la vie: la chance, la réussite, l’amour, études/travail. Les dons maraboutiques du Pr Haira Diaby grand marabout voyance medium africain Avignon lui confèrent la faculté de médium, c’est à dire d’entrer en relation avec les entités astrales (âmes de défunts, forces cosmiques…). De par ses ascendants, il est également guérisseur africain.



DANS L’ÉCOUTE ET LA CHALEUR HUMAINE

Le Pr Haira Diaby grand marabout voyance medium africain Avignon a reçu, en même temps que son don, deux grandes qualités indispensables à sa pratique: l’écoute et la chaleur humaine, une compréhension généreuse ressentie très positivement par ceux à qui il apporte son aide.

Le Pr Haira Diaby grand marabout voyance medium africain Avignon travaille dans plusieurs pays: la France, la Belgique, la Hollande, la Réunion, la Guadeloupe, le Maroc et divers pays africains.

Plus d’informations:

https://www.pagesjaunes.fr/pros/detail?bloc_id=57820306700001C0001&no_sequence=1&code_rubrique=72050900

http://www.marabout-voyance-haira.fr/



CONTACT

Si vous voulez contacter le Pr Haira Diaby, c'est au

Code plus code: WRX8+XM Avignon

Géoloc: 43.949928,4.8155757

* pratiques en dehors du cadre réglementé Le don de voyance du Pr Haira Diaby grand marabout voyance medium africain Avignon, s’applique dans tous les domaines. Sa voyance associée à l’astrologie lui confère des facultés spécifiques ; il guide et conseille les personnes (hommes et femmes) qui le consultent.COACHING TOUT DOMAINE ET PSYCHOTHÉRAPEUTE LIBRELe Pr Haira Diaby grand marabout voyance medium africain Avignon pratique le coaching tous domaines et exerce en tant que psychothérapeute libre*. Il traite notamment l'impuissance sexuelle. Le Pr Haira Diaby grand marabout voyance medium africain Avignon effectue le désenvoûtent quelle qu’en soit la cause, y compris lorsque toutes les tentatives précédentes ont échoué.Lorsque les conditions sont satisfaisantes (personne débarrassée des effets néfastes des maléfices), le Pr Haira Diaby grand marabout voyance medium africain Avignon réalise des rituels d’attirance des bonnes choses de la vie: la chance, la réussite, l’amour, études/travail. Les dons maraboutiques du Pr Haira Diaby grand marabout voyance medium africain Avignon lui confèrent la faculté de médium, c’est à dire d’entrer en relation avec les entités astrales (âmes de défunts, forces cosmiques…). De par ses ascendants, il est également guérisseur africain.DANS L’ÉCOUTE ET LA CHALEUR HUMAINELe Pr Haira Diaby grand marabout voyance medium africain Avignon a reçu, en même temps que son don, deux grandes qualités indispensables à sa pratique: l’écoute et la chaleur humaine, une compréhension généreuse ressentie très positivement par ceux à qui il apporte son aide.Le Pr Haira Diaby grand marabout voyance medium africain Avignon travaille dans plusieurs pays: la France, la Belgique, la Hollande, la Réunion, la Guadeloupe, le Maroc et divers pays africains.Plus d’informations:https://www.pagesjaunes.fr/pros/detail?bloc_id=57820306700001C0001&no_sequence=1&code_rubrique=72050900CONTACTSi vous voulez contacter le Pr Haira Diaby, c'est au 0678440622 ou marabout.haira@gmail.com Code plus code:Géoloc: 43.949928,4.8155757* pratiques en dehors du cadre réglementé



Théodore de Silène















Flashback : < > Pr Fantamady medium guérisseur voyant marabout Luxembourg Pr Fantamady medium guérisseur voyant marabout Liège Pr Fantamady medium guérisseur voyant marabout Bruxelles