Indonésie: séisme de magnitude 6.2, 34 morts,un hôpital effondré

L’épicentre du séisme a été localisé à 36 km au sud de Mamuju, à une profondeur relativement faible de 18 km, a précisé l’Institut américain de géophysique (USGS).

Le bilan officiel fait état de 34 morts. 26 dans la seule région de Mamuju. Huit autres sont mortes dans la ville de Majene encore dans la région de Mamuju, selon des responsables locaux. Les secours fouillent toujours les décombres des bâtiments dans l’espoir de trouver des survivants.



Incertitude sur l'ampleur des dégâts.



Les sauveteurs recherchaient plus d'une dizaine de patients et personnels médicaux d'un hôpital effondré à Mamuju, la ville la plus affectée de la région.

Un responsable des secours sur place, Arianto, indique à l"AFP: « L’hôpital est détruit. Il s’est effondré. Il y a des patients et du personnel de l’hôpital prisonniers des décombres et nous sommes en train de les évacuer ».

L'étendue des dégâts dans la capitale provinciale n'est toujours pas certaine.



Une autre secousse de magnitude de 5.8 avait été ressentie ce jeudi dans la région. Suivie par des glissements de terrain et causant des dommages à l'aéroport local, il aurait coupé l'accès à une importante route de la région sans faire plus de dégâts.

L'agence de météorologie et de géophysique a mis en garde contre la possibilité d'autres secousses. Elle demande aux habitants d'éviter les bords de mer à cause du risque de tsunami.

Dwikorita Karnawati, la responsable de l’agence, indique: « Les répliques pourraient être aussi fortes ou plus fortes que ce matin »



L’Indonésie se situe sur la ceinture de feu du Pacifique. Zone de forte activité sismique, L'île de Célèbes avait déjà été frappée par un séisme de magnitude 7.5 et un tsunami ayant fait plus de 4 300 morts et 170 000 déplacés en 2018.