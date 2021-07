Jeux olympiques de Tokyo : le nombre de cas dépasse les 10 000 pour la première fois élargir les restrictions est envisagé

Le Premier ministre, Yoshihide Suga, a déclaré que le gouvernement déciderait vendredi de déclarer ou non l'état d'urgence régional en réponse aux appels de certaines préfectures face à l'aggravation de la situation.



Pour la troisième journée consécutive, Tokyo a signalé un nombre record d'infections quotidiennes au virus Covid-19 : la ville hôte des Jeux olympiques a enregistré 3 865 nouveaux cas aujourd'hui, contre 3 177 mercredi, 2 848 mardi et 1 970 il y a une semaine. Les chiffres d'aujourd'hui sont presque le double de ceux de la semaine dernière.



Les préfectures proches de Tokyo, comme Kanagawa, Saitama, Chiba et Ibaraki, ont également enregistré une hausse significative.



"Nous n'avons jamais connu une expansion des infections de cette ampleur", a déclaré jeudi le secrétaire en chef du cabinet, Katsunobu Kato, rapporte l'AP.



Le Premier ministre Yoshihide Suga a invité aujourd'hui les responsables de cinq ministères, dont celui de la santé, à une réunion d'urgence du cabinet. Le gouvernement envisage d'étendre la déclaration d'état d'urgence actuelle au-delà de Tokyo aux préfectures environnantes, à l'exception d'Ibaraki, et d'accroître les restrictions à Osaka et Hokkaido.



Tout aussi inquiétant pour les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo 2020, dont le coup d'envoi a été donné il y a moins d'une semaine, le nombre record d'infections quotidiennes directement liées aux Jeux.



Vingt-quatre personnes ayant une accréditation olympique ont été testées positives au Covid-19, dont trois athlètes et 15 entrepreneurs, rapporte aujourd'hui l'Asahi Shimbun. Au moins deux des victimes, originaires de l'étranger, ont été hospitalisées, selon Reuters.

"Si presque rien ne contribue à ralentir les infections, de nombreux facteurs peuvent les accélérer", a déclaré Shigeru Omi, conseiller du gouvernement, en faisant référence aux Jeux en cours et à un récent week-end de quatre jours de vacances au Japon.



"Le plus grand risque est l'absence d'un sentiment de crise et sans cela, les infections vont encore s'étendre et mettre les systèmes médicaux à rude épreuve."



Les commentaires d'Omi interviennent seulement un jour après qu'un autre responsable gouvernemental ait jeté de l'eau froide sur la suggestion que les Jeux, qui ont officiellement ouvert le 23 juillet, il y a six jours, pourraient être un facteur contribuant à l'augmentation des infections.



"Je ne pense pas qu'il y ait eu de cas liés aux Jeux olympiques. Nous ne sommes donc pas inquiets à ce sujet", a déclaré mercredi à l'AP le ministre japonais des vaccins, Taro Kono.



Toutefois, l'inquiétude est telle aujourd'hui que les gouverneurs de trois préfectures limitrophes de Tokyo ont confirmé qu'ils prévoyaient de demander au Premier ministre, Yoshihide Suga, de placer leur région en état d'urgence.



Tokyo avait déjà déclaré l'état d'urgence à l'approche des Jeux, du 12 juillet au 21 août, sa quatrième déclaration depuis que la pandémie a frappé le Japon début 2020, mais en vain.



Selon les experts, le récent pic d'infections est en partie dû à la variante Delta du virus, très contagieuse, qui s'est répandue au Japon et a été à l'origine d'environ 30 % des infections récentes, ont rapporté mercredi l'AP et le diffuseur national NHK.



Il y a moins de vingt-quatre heures, le gouverneur de Tokyo, Yuriko Koike, avait exhorté les jeunes à soutenir les mesures de distanciation sociale et d'assainissement mises en place dans le cadre de l'état d'urgence.