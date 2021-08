La Côte d'Ivoire commence les vaccinations contre Ebola après la détection du premier cas

Une Guinéenne de 18 ans a été testée positive à la maladie la semaine dernière, a déclaré le ministre de la santé Pierre N'Gou Demba à la chaîne de télévision publique RTI.



Selon les autorités, la jeune femme est arrivée en Côte d'Ivoire mercredi, après avoir voyagé par la route depuis la ville de Labe, dans son pays d'origine.



Elle a été traitée dans une unité de soins intensifs d'un hôpital d'Abidjan, où elle est arrivée en se plaignant de fièvre. "Il s'agit d'un cas isolé et importé", a déclaré M. M'Gou Demba.



Le personnel de l'hôpital a commencé à recevoir ses vaccins. Les proches de la femme se font également vacciner. Les autorités sanitaires tentent de retrouver toute personne avec laquelle la femme aurait pu entrer en contact.



Patrick Achi, le Premier ministre ivoirien, a lancé un appel au calme après la confirmation du cas, indiquant que les ministres avaient activé un plan d'urgence.



Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), il s'agit du premier cas d'Ebola enregistré dans ce pays d'Afrique occidentale depuis 1994.



La Guinée a connu une épidémie d'Ebola de quatre mois, qui a été déclarée terminée le 19 juin 2021.



L'OMS a déclaré qu'il n'y a pas encore d'indication permettant de penser que le cas actuel en Côte d'Ivoire est lié à l'épidémie en Guinée.



Des investigations complémentaires et le séquençage génomique permettront d'identifier la souche et de déterminer s'il existe un lien entre les deux flambées, a ajouté l'organisme de santé.



Le Dr Matshidiso Moeti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, a déclaré que ce nouveau cas était "extrêmement préoccupant".