La bataille pour Mazar-i-Sharif : Rencontrez la ligne de front en Afghanistan

Raouf Aliyar, 28 ans, fait partie du groupe d'hommes locaux qui se battent au nom d'Abbas Ibrahimzada, un député Hazara à la tête du parti Hizb-e-Wahdat-e-Naweein Afghanistan, dont la grande richesse lui a valu le surnom d'"Abbas Dollar". Aliyar, qui parle couramment anglais, travaillait pour une ONG locale jusqu'à la semaine dernière, lorsqu'il a été licencié pour son manque d'assiduité, après avoir passé la majeure partie du mois dernier sur la ligne de front. Il a estimé que c'était un sacrifice nécessaire.



"Si nous ne venons pas ici, les talibans vont attaquer notre ville et nous tuer un par un. Nous protégeons notre famille et notre foyer", explique ce père d'un enfant qui, comme beaucoup des hommes aux côtés desquels il se bat, est ici sur une base volontaire et non rémunérée.



"C'est une obligation pour moi, de protéger Mazar-i-Sharif jusqu'au bout".



Des centaines de milices citoyennes ont été déployées pour soutenir les efforts des forces de sécurité afghanes visant à protéger Mazar-i-Sharif d'une attaque des talibans, après que les insurgés ont menacé de franchir les portes de la ville à la fin du mois dernier.



Les combattants talibans ont balayé le nord-est de l'Afghanistan, prenant le contrôle d'un grand nombre de districts, portant ainsi un coup dévastateur au gouvernement afghan. Environ un tiers des 421 districts et centres de district d'Afghanistan sont désormais contrôlés par les talibans.



Récemment nommé ministre de la défense le mois dernier, Bismillah Mohammadi a appelé le public à se mobiliser contre les talibans, ce qui constitue l'une de ses premières tâches dans ce rôle.



Il s'agit d'une entreprise risquée pour Aliyar, qui a reçu des menaces des talibans en raison de sa participation à la lutte contre le groupe.



"J'ai envoyé ma femme et ma fille de huit mois à Kaboul pour leur sécurité. Dernièrement, je dors sur le toit de ma maison pour m'assurer que je peux voir tout ce qui se passe autour du périmètre de la propriété", a-t-il déclaré.



Pendant qu'il parle, des coups de feu intermittents viennent troubler le calme de la position, et une forte odeur de produits chimiques incendiaires imprègne l'air. Il est tard dans la journée et l'horizon plat est rempli d'une explosion d'orange et de rose provenant du soleil couchant. Des champs verts vides entourent les hommes.



Aliyar dit que prendre les armes est la dernière chose qu'il voulait faire, mais qu'avec la détérioration de la situation sécuritaire et les forces gouvernementales en déroute, il s'est senti obligé de rejoindre le combat.



"Ce fut un jour triste lorsque j'ai été obligé de prendre une arme et de me rendre sur la ligne de front, laissant derrière moi ma femme et mon enfant. Mais je suis sûr que si les talibans prennent le contrôle, ma femme ne pourra pas travailler, ma fille n'aura pas accès à une éducation correcte. Ces gens ne croient pas aux droits de l'homme", dit-il.



Du haut d'un bâtiment à moitié construit, un autre combattant, qui ne donne pas son nom mais explique qu'il travaille comme démineur pour une entreprise américaine, désigne un bâtiment au loin.



"Cette base appartient à l'ennemi. Auparavant, c'était une base des forces de sécurité où 13 soldats ont été tués", dit-il, ajoutant qu'ils ne sont pas en mesure d'attaquer, mais seulement de se défendre, car la zone environnante a été recouverte d'engins explosifs improvisés.



"Ces hommes se sont rassemblés ici sur les ordres d'Abbas Ibrahimzada, le représentant du peuple de Balkh. Ce sont des tailleurs, des commerçants, des charpentiers, des ouvriers et ainsi de suite, pas un seul d'entre eux n'est un soldat ou un officier de police."



Environ 250 hommes couvrent un tronçon de 10 kilomètres dans la zone.



"Nous sommes ici pour défendre notre ville et notre peuple jusqu'à la dernière balle dans nos chargeurs et la dernière goutte de sang dans nos veines", affirme le combattant.



Le moral des forces gouvernementales s'est dégradé ces derniers mois avec le départ des troupes américaines du pays. Au cours des deux dernières semaines, près de 1 600 soldats du gouvernement afghan ont fui par la frontière du Tadjikistan pour échapper à une attaque des talibans.



Tous les districts, à l'exception des capitales des provinces de Badakhshan et de Takhar, sont tombés aux mains des talibans la semaine dernière, les habitants signalant que les forces gouvernementales se sont rendues sans combattre. Selon les officiels et les habitants, les combattants talibans ont eu pour alternative de détruire les infrastructures de base dans les districts capturés.



Le gouverneur de la province de Balkh, Mohammad Farhad Azimi, affirme que ces destructions montrent que le groupe n'a aucune intention d'établir une gouvernance légitime.



Il a déclaré que le soutien de la population locale est très important et indique un fort soutien au gouvernement. Toutefois, il a souligné que les quelque 1 000 miliciens de Mazar-i-Sharif ne jouent qu'un rôle de soutien aux forces de sécurité et admet que le soulèvement des combattants locaux est source d'inquiétude.