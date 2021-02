La capitale indonésienne touchée par les inondations plus de 1 000 personnes évacuées

Quelque 1 380 habitants de Jakarta ont été évacués des zones sud et est de la ville, qui abritent 10 millions de personnes, après que les eaux de crue aient atteint jusqu'à 1,8 mètre de hauteur dans certaines zones, a déclaré Sabdo Kurnianto, le responsable par intérim de l'agence de prévention des catastrophes de Jakarta, dans un communiqué. Il a déclaré qu'aucune victime n'avait été signalée.



Les gens ont publié sur les médias sociaux des photos de résidents pataugeant dans des eaux boueuses jusqu'aux épaules, de voitures presque entièrement submergées et d'équipes de recherche évacuant des résidents âgés dans des canots pneumatiques au plus fort de la mousson.



"Deux cents quartiers ont été touchés, selon les dernières données", a déclaré le gouverneur de Jakarta, Anies Baswedan, à la télévision locale tôt samedi, ajoutant que plus de deux douzaines de centres d'évacuation ont été préparés dans toute la ville.



"La pluie a cessé, mais l'eau provenant d'autres régions continue d'affecter Jakarta. Les inondations surviennent à un moment où l'Indonésie est déjà aux prises avec le plus grand nombre de cas et de décès dus à l'épidémie de grippe A (Covid-19) en Asie du Sud-Est et avec une récession économique.



L'agence météorologique indonésienne (BMKG) a averti que les pluies les plus fortes de la saison pourraient tomber dans et autour de la capitale densément peuplée dans les jours à venir, avec des conditions météorologiques extrêmes, notamment des pluies abondantes, du tonnerre et des vents violents, attendus tout au long de la semaine prochaine.



"Jakarta et ses environs sont encore dans la période de pointe de la saison des pluies, qui devrait se poursuivre jusqu'à la fin du mois de février ou début mars".