La montée des tensions entre le Rwanda et la RDC inquiète L’Union Africaine

S’il faut chercher une cause lointaine, on doit remonter aux années 1994 pour pointer de doigt le Génocide Rwandais. Mais plus récent que ce génocide, c’est le M23 qui est au cœur de la tension. Ce mouvement rebelle qui menace la tranquillité du pouvoir congolais de même que son armée recevrait le soutien du Rwanda selon les autorités Congolaises.

Tout dernièrement, la RDC a posé plusieurs actes montrant clairement son désaccord avec son voisin Rwandais. L’interdiction faite à la compagnie aérienne nationale rwandaise de continuer ses activités sur son territoire. La notification du désaccord à l’ambassadeur rwandais…

Pourtant, le Rwanda nie toute implication dans les attaques de plus en plus fréquentes du M23.