La police se déchaîne contre les cheminots en grève au Myanmar

Les travailleurs des chemins de fer de l'État ont appelé à la grève dimanche, rejoignant un mouvement de désobéissance civile peu organisé, initié par des travailleurs médicaux et qui constitue l'épine dorsale de la résistance au coup d'État du 1er février qui a renversé le gouvernement civil élu.



"De nombreux travailleurs et citoyens du Myanmar pensent que le MDP est très efficace pour faire échouer la junte", a déclaré un militant syndical qui s'est exprimé sous le couvert de l'anonymat pour sa propre sécurité. "C'est pourquoi la santé, l'éducation, les transports, les différents services gouvernementaux et les employés des banques participent ensemble au MDP".







La grève des chemins de fer a reçu le soutien de citoyens ordinaires qui se sont placés sur les voies ferrées pour arrêter les trains que l'armée a réquisitionnés.



Les efforts des habitants de Mandalay pour bloquer une ligne de chemin de fer mercredi ont apparemment déclenché les représailles cette nuit-là.



Moins d'une heure après le début du couvre-feu nocturne à 20 heures, des coups de feu ont été entendus alors que plus de deux douzaines d'hommes en uniforme de police, avec boucliers et casques, défilaient en formation serrée devant les logements des cheminots. De nombreuses vidéos diffusées sur les médias sociaux montraient des flashs de muselière au moment où les coups de feu étaient entendus, et certaines montraient des tirs de fronde et des jets de pierres sur des bâtiments. On entend des cris de cadence "gauche, droite, gauche, droite" et des cris de "tirez, tirez", et plusieurs reportages comportent des photos de personnes ayant de petites blessures, qui auraient été causées par des balles en caoutchouc. La junte a déclaré qu'elle avait pris le pouvoir - empêchant le Parlement de convoquer et de détenir la dirigeante élue de la nation, Aung San Suu Kyi, et d'autres personnes - parce que les élections de novembre avaient été entachées d'irrégularités. Elle a remplacé la commission électorale qui a affirmé que le parti de Suu Kyi avait remporté une victoire écrasante et a déclaré qu'elle organiserait de nouvelles élections dans un an.



Le gouvernement Biden a imposé de nouvelles sanctions américaines sur le Myanmar en raison du coup d'État, et les Nations unies et les gouvernements d'autres pays ont demandé le rétablissement du gouvernement élu de Suu Kyi. Les opposants au coup d'État demandent également aux entreprises étrangères de couper leurs liens avec les opérations au Myanmar qu'ils estiment bénéfiques pour l'armée.



Environ 200 personnes ont manifesté jeudi près de Kanbauk, dans le sud du pays, devant des locaux impliqués dans une opération majeure de construction d'un pipeline qui pompe le gaz des champs offshore pour l'exportation. Les manifestants se sont déplacés entre les locaux de Total (France), du PTTEP (Thaïlande) et de Petronas (Malaisie) et se sont ensuite joints à une manifestation plus importante contre le coup d'État à Kanbauk.



Les industries extractives, telles que le forage de gaz et de pétrole et l'exploitation minière du jade, sont des sources essentielles de revenus étrangers pour le Myanmar. Les militants des droits de l'homme ont demandé aux entreprises étrangères impliquées dans ces industries de cesser de verser des revenus au nouveau gouvernement militaire.



L'Alliance du Myanmar pour la transparence et la responsabilité a déclaré que tout paiement saperait "les efforts du peuple du Myanmar pour ramener le pays à la démocratie" et donnerait au contraire à l'armée les moyens de violer les droits de l'homme. L'alliance a exhorté les entreprises à ne verser leurs revenus qu'au gouvernement démocratiquement élu.



Les manifestations de rue se sont poursuivies dans d'autres villes. À Yangon, certains ont tenté de gêner les forces de sécurité en abandonnant des voitures dans les rues. Mais de petits groupes d'hommes, dont plusieurs portaient des robes de moines bouddhistes, ont attaqué plusieurs conducteurs et leurs véhicules, brisant parfois les pare-brise.



Les tribunaux deviennent un autre champ de bataille.



La télévision d'État a annoncé mercredi que des accusations avaient été portées contre plusieurs personnalités du monde du spectacle, dont des acteurs et des réalisateurs, qui ont tous soutenu publiquement les manifestations. Ils ont été inculpés en vertu d'une loi qui pénalise ceux qui agissent de manière à gêner ou à empêcher les membres de l'armée et les employés du gouvernement d'exercer leurs fonctions.



Les artistes ont apparemment été accusés d'avoir incité des fonctionnaires à quitter leur emploi - et cette décision reflète l'inquiétude de la junte quant à la participation généralisée et croissante des fonctionnaires aux manifestations.



Mercredi soir, pour un quatrième jour consécutif, l'armée a ordonné un black-out de l'internet, bloquant presque entièrement l'accès en ligne de 1h à 9h du matin.