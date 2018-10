La purification et la consécration des Tarots

La consécration des Tarots

La consécration doit être effectuée après la purification et, si on le souhaite, on peut la réaliser juste après. Le cadre est toujours le même, mais cette fois-ci on parfumera la pièce avec l'essence correspondant à notre signe zodiacal. Les lames doivent à présent être sorties de leur boîte et disposées sur la table sur trois rangées de sept lames, c'est-à-dire selon la configuration des chemins de l'esprit, de l'âme et du corps. La dernière rangée comportera huit lames, car on y ajoutera le Fou. On s'orientera vers le nord, et la pièce ne sera toujours éclairée que par une bougie. On pratiquera alors des exercices de respiration profonde pendant trois minutes, en visualisant la couleur violette, puis, pendant trois minutes encore, on s'efforcera d'être en harmonie avec les vingt-deux Arcanes, en s'identifiant à l'essence des lames, disposées sur la table. On placera ensuite les mains à quelques centimètres des lames, les paumes tournées vers le bas, à trois-quatre centimètres l'une de l'autre, et on prononcera à voix basse les phrases suivantes : « Forces du bien, esprits de la lumière, amour universel, je vous consacre ces lames qui seront dorénavant en harmonie avec mon être et prêtes à vibrer à chacune de mes questions, celles-ci étant tournées vers la recherche du bien. Ainsi soit-il. » Il faut ensuite envelopper les lames dans une étoffe noire et ne plus les toucher pendant sept jours. ll est conseillé d'y placer également une photographie de soi. Ces rituels ont pour but de déclencher une forte émission d'énergie psychique ne pouvant être produite qu'à travers ces actes.