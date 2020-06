Le Taj Mahal : l’une des sept merveilles du monde endommagées par un orage meurtrier

D’après l’actu parue sur ledefigabon , suite à la pandémie du Coronavirus, le site a été fermé temporairement. Les orages se font de plus en plus fréquents et violents en période de mousson (juin à octobre) en Inde. Cette fois-ci, c’est la ville d’Agra qui a été le plus touché et l’une des sept merveilles du monde n’a pas été épargnée.Le site a été endommagé par un de ses orages meurtriers en mai dernier. Selon le chef des services archéologiques, le socle de la porte d’entrée principale ainsi que deux de ses balustrades ont été totalement détruits, dont l’un fait partie de la structure d’origine et l’autre une structure plus récente. Heureusement, sa structure principale est restée intacte. En plus d’avoir détruit ce site, l’orage a tué une dizaine de personnes.Bref, le Taj Mahal a traversé l’histoire sans vraiment subir de nombreux dégâts. Bien que malheureusement cet orage ne l’ait pas épargné, heureusement les dégâts ne sont pas catastrophiques et donc peuvent être vite réparés.