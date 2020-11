Le Venezuela a annoncé avoir le vaccin contre la Covid-19

Très heureux de la découverte, le président vénézuélien s’est empressé de faire un communiqué où il annonce officiellement la découverte d’une molécule antivirale efficace contre la Covid-19. Il déclare: «Immenses nouvelles ! Nous certifions la molécule DR-10 comme un antiviral hautement efficace dans la lutte contre le Covid-19. Nous avons entamé le processus de certification avec l'OMS pour offrir ce traitement au monde. Je remercie l'équipe de l'Institut vénézuélien de recherche scientifique pour cette grande contribution à l'humanité», s'est empressé d'annoncer le président vénézuélien ».



Le vaccin, qui a été conçu par l’Institut Vénézuélien de recherche scientifique (IVIC), est basé sur une molécule appelée DR-10. Il a fallu six mois aux chercheurs pour parfaire l’efficacité de ce nouveau vaccin basé sur la molécule DR-10. D’après le président vénézuélien Nicolas Maduro, lorsque le virus a été exposé à la molécule DR-10, cette dernière a prouvé son efficacité totale. Ce fut un honneur pour l’Institut vénézuélien de recherche scientifique de voir le président Nicolas Maduro mettre en valeur les résultats de ces six mois de recherche. Toutefois le centre de recherche a précisé que le vaccin «n'affecte pas les molécules saines dans l'organisme» et n'entraîne aucun effet secondaire.

La ministre vénézuélienne de la Science et de la Technologie, Gabriela Jiménez a félicité cette découverte et a clairement précisé que le vaccin était un triterpène, dérivé de l'acide ursolique issu d'une molécule de plante médicinale qui a inhibé le SRAS-CoV-2 dans 100% des études précliniques. Toutefois, le vaccin a été envoyé à l’OMS pour confirmer les résultats des scientifiques de l’IVIC.





En attendant, la confirmation du vaccin vénézuélien, le président Nicolas Maduro a annoncé qu’il y aura une campagne de vaccination entre Décembre 2020 et Janvier 2021 contre la Covid-19 grâce au vaccin russe « Spoutnik V » et à ceux des Chinois