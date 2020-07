Le président brésilien positif au Covid-19

Jair Bolsonaro annonce être positif au Covid-19



Ce mardi 07 juillet, Jair Bolsonaro, président du Brésil âgé de 65 ans a annoncé, qu'il était positif au Covid-19. Il affirme que le résultat du test vient d'arriver et donc informé la population sur plusieurs chaînes de télévision.



Dans sa déclaration il dit avoir eu 38 dégrés de fièvre, mais que ces poumons étaient propres. Ses médecins lui auraient donc donné de l'hydroxychloroquine et un antibiotique appelé azithromycine. Il dit qu'après cela il s'était senti mieux. Malgré le fait que l'efficacité de l'hydroxychloroquine contre le covid-19 n'a pas été scientifiquement prouvé, le président continue à défendre cette substance. Il insiste sur le fait qu'il aurait pris l'hydroxychloroquine de façon préventive car ne présentant aucun symptôme.



Le président va bien



Il rassure son peuple que sa vie n'est pas en danger. Je vais parfaitement bien a t-il déclaré. "En tant que président, je suis toujours en première ligne. La vie continue, il faut faire attention avec les personnes âgées, mais pas la peine de paniquer" a précisé Jair Bolsonaro dans sa déclaration ce mardi. Lui même suspectait avoir été déjà contaminé sans même ressentir les symptômes, et s'il n'avait pas fait le dépistage il aurait réellement pu contaminer d'autres personnes a t-il notifié. Il est vrai que plusieurs fois le président est apparu en public sans masques et en respectant aucune mesure de distanciation. Selon des sources, il faisait des sorties, se rendait auprès de ses partisans etc...



Même Samedi dernier, il aurait participé à une réception faite à l'occasion de la fête nationale des États-Unis à l'ambassade américaine Brasilia. Plusieurs images le montrent à visage découvert auprès de plusieurs ministres et même de l'ambassadeur. Désormais il travaillera par vidéoconférence a t-il tenu à préciser.



Personne n'est immunisé



Adlhanom Ghebreyesus, directeur général de l'organisation mondiale de la santé a souhaité un rapide rétablissement à Jair Bolsonaro. Il a tenu à notifier qu'aucun pays n'est immunisé, aucun pays n'est à l'abri et aucun individu ne peut être à l'abri. Michael Ryan, le responsable des urgences sanitaires de l'OMS a également insisté sur le fait que "prince ou pauvre, nous sommes tous également vulnérables face au virus". De fortes déclarations afin de prévenir le monde entier sur l'urgence de se protéger.



D'aucuns disent que le président avait minimisé le virus et espèrent tout de même que cela servira de leçons à ses partisans et aux autres. Il a déclaré que même s'il était contaminé il ne sentirais rien vu son passé de sportif. Il affirmait même qu'au pire des cas ce serait comme une petite grippe ou un petit rhume.



Ainsi, malgré le fait que le Brésil soit l'un des pays les plus touchés au monde avec 65.000 décès et 1,6 millions de cas confirmés selon les informations du lundi le président n'avait pas vraiment pris cette menace au sérieux.