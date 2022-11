Les affiches des huitièmes de finale de la ligue des champions

RB Leipzig (ALL) – Manchester City (ANG)



Club Bruges (BEL)- Benfica (POR)



Liverpool (ANG)- Real Madrid (ESP)



AC Milan (ITA)- Tottenham (ANG)



Eintracht Francfort (ALL)- Naples (ITA)



Dortmund (ALL)- Chelsea(ANG)



Inter Milan (ITA)- FC Porto (POR)



PSG(FRA)- Bayern Munich (ALL).



A la question de savoir, à qui sourira la chance cette saison, il faut reconnaître que tout ne se jouera pas seulement autour de la chance. C’est bien aussi une question de performance et d’expérience. Il y a forcément des équipes qui en ont plus que d’autres. Il ne faut non plus perdre de vue qu’il n’y a plus aujourd’hui de petites équipes.En attendant de voir le plus performant, il va falloir organiser son emploi de temps pour ne rater certains chocs qui s’annoncent un rendez-vous de défi et de revanche.