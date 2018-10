Les anges et les étapes bibliques

Le rôle des anges

Les anges jouent un rôle de premier plan tout au long des textes fondamentaux des 3 grandes religions monothéistes. Ces anges sont tour à tour protecteurs ou destructeurs. Ils protègent Agar, l’esclave qui porte le premier fils d’Abraham, et favorisent ainsi l’apparition des Ismaélites que les Arabo-musulmans considèrent comme leurs ancêtres. Ils sauvent Loth le Juste, détruisent Sodome la ville impure, retiennent la main d’Abraham lorsqu’il s’apprête à sacrifier son fils Isaac et accompagnent ce dernier pour l’aider à trouver Rebecca. Par la suite, que ce soit dans le Coran, la Torah ou le Nouveau Testament, les anges restent proches des humains, montant et descendant sans cesse le long de l’échelle qui apparut à Jacob lors de son songe, une des images les plus populaires de l’art paléochrétien du IIIème siècle.



L’ange Michaël, celui qui est semblable à Dieu

Michaël ou Michel fait partie des 3 archanges reconnus par l’Église catholique. Il est considéré comme le premier d’entre eux. Celui qui est semblable à Dieu est certainement le plus représenté et le plus célèbre. Il est aussi le seul appelé archange dans la Bible canonique. C’est lui qui terrasse le dragon lors du grand combat contre les anges rebelles. Chef des armées célestes dont les hauts faits accompagnent et sauvent les hommes tout au long des récits bibliques de l’Ancien et du Nouveau Testament, Saint-Michel est celui dont Jeanne d’Arc entend la voix et qu’elle voit apparaître à Domrémy. Michel est vénéré durant tout le Moyen-âge. De nombreux édifices religieux portent son nom tout comme d’innombrables lieux à travers le monde. En France, le Mont Saint-Michel est un lieu hautement spirituel et très fréquenté.

Dans la hiérarchie angélique de la Kabbale, il est considéré comme l’archange recteur du chœur des vertus. Il représente la beauté, le feu et le soleil. Michaël est le symbole de la victoire du principe lumineux sur l’obscur. Le Coran le cite également sous le nom de Mickaël, un des anges du jugement dernier chargés de la pesée des actes. Il fait partie des premiers êtres célestes décrits par l’homme. Le livre d’Enoch le cite en tant que saint ange préposé aux meilleurs des hommes et à la garde du peuple.