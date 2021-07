Les mascottes olympiques ne gagnent pas de médailles

Ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Les deux mascottes sont omniprésentes dans les produits dérivés vendus à Tokyo pendant le déroulement des Jeux. Mais dans un pays où les mascottes jouent un rôle majeur dans l'image de marque et le merchandising des entreprises, elles n'ont eu qu'une présence discrète lors de l'événement pour lequel elles ont été créées.



Selon les fans et les experts qui étudient l'industrie des mascottes au Japon, le public japonais ne se pâme pas vraiment devant elles. Les profils des mascottes sur les réseaux sociaux sont modestes, et l'on se plaint souvent que leurs noms - Miraitowa et Someity - sont difficiles à retenir.



Miraitowa est la mascotte des Jeux olympiques, et Someity représente les Jeux paralympiques, qui se dérouleront à Tokyo du 24 août au 5 septembre.



"Dans le tourbillon de toute la controverse olympique, je pense que les mascottes ont été oubliées quelque part en cours de route", a déclaré Yuki Fuka, 46 ans, en se promenant dans le stade olympique avec sa fille ce week-end. "Les Jeux viennent à peine de commencer et leur existence est déjà une réflexion après coup".



Tous les Jeux olympiques depuis 1972 ont eu une mascotte officielle, mais Miraitowa et Someity sont en concurrence avec un terrain local très encombré, car le Japon compte déjà des milliers de créatures fantasques et maladroites, appelées yuru-chara, qui ont été créées pour promouvoir leur ville natale.



La mascotte la plus connue du Japon est peut-être Kumamon, un ours en peluche de la préfecture de Kumamoto qui a contribué à populariser le phénomène des yuru-chara il y a une dizaine d'années. La plus vilaine est certainement Chiitan, une mascotte non autorisée de "bébé fée" de la ville de Susaki, qui a déjà été suspendue de Twitter en raison de ses pitreries.



Mardi, les mascottes olympique et paralympique comptaient à elles deux environ 15 000 followers sur Instagram, une petite fraction des près de 900 000 de Chiitan. Miraitowa n'avait posté que 70 fois sur la plateforme en deux ans.



Miraitowa et Someity sont-elles détestées ou même mal aimées ? Pas du tout. Ils ont juste été un peu, eh bien, décevants.



"Ils ne sont pas détestés, du point de vue du design. Ils semblent être fonctionnels. Elles semblent faire du bon travail", a déclaré Jillian Rae Suter, professeur d'informatique à l'université de Shizuoka, au sud-ouest de Tokyo, qui a étudié les mascottes japonaises. "Mais il ne semble pas y avoir beaucoup de passion pour elles".



Les mascottes, qui sont apparues en public pour la première fois il y a trois étés, ont été choisies parmi une liste d'élèves d'écoles primaires de tout le Japon et nommées par un jury du comité d'organisation des Jeux olympiques. Chris Carlier, écrivain et illustrateur britannique installé à Tokyo qui dirige Mondo Mascots, un site web et un fil Twitter sur les yuru-chara, a déclaré que Miraitowa et Someity ont pu être populaires auprès des enfants qui ont associé leur look aux personnages de Pokémon.



Le nom de Miraitowa est un mélange des mots "futur" et "éternité". Someity est une variation sur le nom d'un type de cerisier populaire, source de fascination et de plaisir au Japon depuis des siècles, et un jeu de mots sur l'expression anglaise "so mighty".



Le motif à carreaux des mascottes les fait ressembler à des drapeaux de course ambulants. Leur concepteur, Ryo Taniguchi, a déclaré à l'agence de presse Kyodo en 2018 que le motif était un clin d'œil à un motif populaire pendant la période Edo du Japon, qui a duré du 17e au 19e siècle.



"Je pense que les personnages, tout comme les logos, deviendront le visage des Jeux, les gardiens", a-t-il déclaré à Kyodo.