MARABOUT MEDIUM AFRICAIN | Tel + 336 96 52 38 97

NOUS AVONS RENCONTRÉ MAÎTRE MAMADOU MARABOUT MEDIUM AFRICAIN À PARIS. AUTANT LE DIRE J'AI ÉTÉ IMPRESSIONNÉ PAR SON BOUBOU DE BASIN BLANC, BRODÉ DE DORURES. ET CETTE MANIÈRE QU'IL A EU DE ME TENDRE LES DEUX MAINS ET DE S’EXCLAMER: "MAIS MON FRÈRE TU ME RECONNAIS TOUT DE MÊME, JE SUIS MAMADOU MARABOUT MEDIUM AFRICAIN À PARIS .... Lire la suite