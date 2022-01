Mali : Le nouveau terrain géopolitique et géostratégique entre l’occident et la Russie ( reportage 2)

La paix au Mali serait le plus grand intérêt que vise la France. Une paix menacée par le terrorisme depuis des décennies. Selon plusieurs experts, il y a mieux. Le Mali est un réservoir de fer, de bauxite, et de pétrole qui attire plusieurs grandes puissances. Même les terroristes qui se battent visent ces ressources. C’est la réalité qui n’est jamais affichée. C’est un territoire stratégique pour la protection de l’uranium Nigérien.





Ce que plusieurs personnes ne savent pas dans ce conflit est que le Mali a encore plusieurs ressources inexploitées. La région a toujours attiré les investisseurs depuis la découverte du pétrole, du sel, de l’or, du calcaire. Le combat de la France ne se tourne pas forcément vers l’exploitation de ces ressources. Il faut voir plus loin. Il faut lever les yeux vers le Niger. On y trouve Areva dans l’exploitation de l’uranium. C’est plusieurs contrats à long terme. Tant que la paix sera menacée dans le Mali voisin, Areva n’est pas en sécurité au Niger.

Pour les malien, il ne s’agit pas seulement de cala. C’est ce que pense d’ailleurs un ancien ministre malien : Mamadou Ismaël Konaté. Pour lui, ce n’est pas seulement la position du Mali qui lui cause des ennuis mais aussi ses richesses qui sont convoitées.