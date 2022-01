Mali : Le nouveau terrain géopolitique et géostratégique entre l’occident et la Russie

C’est une question difficile à répondre officiellement parce que nous sommes à une période où on ne peut plus parler de colonisation. C’est du moins la théorie puisque dans la réalité, les grandes puissances n’ont jamais cessé de se battre pour conquérir de territoire. C’est ce qui se passe aujourd’hui au Mali. L’occident et la Russie sont en face d’un affrontement stratégique. Il faut être plus précis pour désigner la France. Il est vrai que l’occident l’accompagne mais l’ancien colonisateur ne veut pas laisser la Russie prendre sa place.



Il parait plus ou moins flou que les intérêts des uns et des autres. Ce qui est affiché officiellement est la recherche de la démocratie. En effet, le Mali a connu tout récemment un coup d’Etat militaire. Actuellement, ce sont les militaires qui sont au pouvoir. Ce qui n’est pas du goût de la communauté internationale. La démocratie doit revenir. Le pays doit retrouver à sa tête un civil élu conformément à la constitution malienne. Nous sommes encore loin de ces vœux de la communauté internationale puisque les militaires pensent y rester pendant cinq ans au moins.