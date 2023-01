Mali : Une dizaine d’avions de combat pour les FAMa

C'est le général de brigade Aliou Boi Diarra en personne qui a reçu des mains de Assimi Goïta les clés de ces engins en sa qualité de chef d’état-major de l’armée de l’Air. La présence de certaines personnes et l’origine de ces moyens témoigne une fois encore la vitalité de la nouvelle coopération militaire entre la Russie et le Mali après le divorce avec la France. De toutes les présences, celle de Igor Gromyko : Ambassadeur de la fédération de Russie au Mali en est une preuve concrète. Il faut signaler aussi que les avions de chasse de même que les hélicoptères sont de conception russe.

Il s’agit entre autres d’appui-feu de type sukhoi 25 d’une part, et d’avions d’attaques et d'entraînement de type Albatros L-39 d’autre part, sans oublier les hélicoptères de manœuvres de type Mi-8. Mieux équipés désormais, l’armée malienne mènera au mieux différentes opérations aériennes comme terrestres : les missions de bombardement et de reconnaissance, des attaques air et sol. On reconnaît spécifiquement pour les Sukhois 25, la chasse et la lutte anti-char.