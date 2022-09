Mathias Pogba placé en garde à vue

C’est pourtant une réalité dans la suite de l’affaire Pogba. La nuance qu’il faut faire dans un premier temps est que Mathias Pogba n’est pas le seul en garde à vue. Il y a quatre autres personnes qui sont aussi dans la même situation que lui pour la même cause. Il est normal que son nom soit plus cité dans la mesure où, c’est lui qui avait pris la tête des accusations contre son frère Paul. Ils sont privés de leur mouvement depuis mardi et mercredi après convocation des policiers chargés de l’affaire. Il a été convoqué en urgence puisqu’absent de son domicile au moment de l’interpellation à domicile par les enquêteurs ce mercredi 14 Septembre 2022.



Répondant à la convocation dans l’après-midi, il est gardé à partir de 15h. Il faut rappeler que cette situation est la suite logique d’une plainte de son frère en Italie datant d’environ deux mois. Celui-ci signalait aux autorités être victime de tentatives d’extorsion cette année 2022 entre le mois de Mars et juillet. Les agresseurs lui réclameraient des millions d’euros.

C’est donc le parquet de Paris qui a ouvert l’enquête préliminaire depuis le 3 Août de cette même année pour aboutir à une information judiciaire ce 2 septembre 2022. Ce qui est actuellement reproché à Mathias Pogba et son équipe serait certainement une tentative d’« Extorsion avec arme, enlèvement, et séquestration en bande organisée et association de malfaiteurs ».