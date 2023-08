Pic de Chaleur au Maroc : Nouveau Record de Température Atteint à 50,4°C à Agadir

Ce dimanche 13 août 2023, la ville d'Agadir a été le théâtre d'un événement climatique exceptionnel, enregistrant un pic de chaleur atteignant 50,4°C. Cette station balnéaire, réputée pour ses plages dorées et ses parcours de golf, s'est retrouvée sous le joug d'une vague de chaleur intense, témoignant ainsi des extrêmes auxquels le climat actuel peut donner lieu.



La Direction générale de la météorologie, l'équivalent de Météo France au Maroc, a expliqué que ce phénomène caniculaire résultait de la remontée d'une masse d'air sec et brûlant en provenance du Sud. Ce facteur combiné à d'autres conditions météorologiques exceptionnelles a provoqué une augmentation notable des températures, en particulier les 11 et 12 août.



Ce n'est pas seulement un record pour Agadir, mais pour l'ensemble du pays. Jamais auparavant les températures n'avaient franchi la barre symbolique des 50°C au Maroc. Ce nouveau record témoigne de la réalité alarmante du changement climatique et de son impact croissant sur les régions méditerranéennes ainsi que les pays environnants.



Cette période de chaleur accablante n'est pas sans conséquences. En effet, elle a été associée à une série d'incendies qui ont dévasté plusieurs zones du pays ces derniers jours. Les alentours de Tanger, une ville située au nord, ont été particulièrement touchés. À l'est, dans la province de Taza, des vents violents ont propagé de petits foyers, heureusement maîtrisés, mais causant tout de même des dégâts sur plusieurs hectares de terrain.



Cependant, le Maroc n'est pas seul à faire face à des températures extrêmes. Selon le service européen Copernicus, le mois de juillet 2023 a établi un nouveau record en tant que mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre. Les relevés montrent une augmentation de 0,33°C par rapport au précédent record établi en juillet 2019.



Alors que le monde continue de ressentir les impacts du changement climatique, il devient impératif de prendre des mesures sérieuses pour atténuer les effets dévastateurs de ces conditions météorologiques extrêmes. Les événements tels que ce record de température au Maroc doivent être perçus comme des signaux d'alarme pour agir avec urgence et responsabilité envers la planète que nous partageons.