Plus de 100 militants détenus par le gouvernement ou portés disparus à Cuba

Les autorités cubaines ont déployé la police anti-émeute après que le week-end ait été marqué par certaines des plus grandes manifestations à secouer l'île depuis des décennies.



Les protestations semblent avoir été déclenchées par une combinaison de difficultés économiques croissantes et par la réponse hésitante du gouvernement à un nouveau pic d'infections au Covid. Le fait que des millions de personnes aient désormais accès aux médias sociaux a contribué à la propagation des protestations.



Mardi, il a été signalé que plus de 100 militants avaient été arrêtés ou étaient portés disparus. Selon Reuters, le groupe de défense des droits en exil Cubalex a déclaré que certaines des personnes détenues avaient été arrêtées lors des manifestations de dimanche, tandis que d'autres avaient été arrêtées alors qu'elles cherchaient à quitter leur domicile.



"Il devient impossible de vivre ici", a déclaré à l'agence de presse un résident de La Havane, Maykel, 21 ans, qui a refusé de donner son nom de famille par crainte de représailles. "Je ne sais pas si cela peut se reproduire, parce qu'en ce moment, La Havane est militarisée".