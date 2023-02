Plus de 2600 décès suite au séisme en Turquie et en Syrie

On continue d’enregistrer malheureusement des morts jusqu’à présent malgré la mobilisation générale et la solidarité des autres pays qui proposent de les aider afin de secourir les gens à temps. Les chiffres provisoires disponibles font état de plus de 5000 personnes mortes. On dénombre des milliers de blessés. Pour la Turquie seule, ils seraient pour le moment plus de 3419 personnes ayant trouvé la mort et plus de 15 000 blessés. La Syrie quant à elle déplore plus de 1602 morts et plus de 3500 blessés. Ces bilans sont respectivement publiés par l’Agence gouvernementale de la gestion des catastrophes et le ministère Syrien de la Santé et des secouristes en zones rebelles.

La Syrie déplore également la disparition de plusieurs sites archéologiques, dont la citadelle d’Alep qui est touchée. Selon les déclarations du président de la Turquie, plus de 3000 immeubles seraient touchés dans différentes provinces. Plusieurs compatriotes continuent d’appeler à l’aide sous les décombres. Plusieurs spécialistes sont mobilisés pour apporter leur soutien à ces deux pays en difficulté. La population meurtrie se trouve parfois dans l’incapacité de sauver des parents dont ils entendent les cris.