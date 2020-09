Point sur la situation au Mali après le coup d’État

Après 3 jours de négociations, le CNSP et la CEDEAO se séparent sans aucun accord notamment la demande de la CEDEAO de transférer un civil au pouvoir. D’un autre côté, les médiateurs de la CEDEAO proposent à la junte de confier le pouvoir à un civil ou à un officier retraité de l’armée sur une durée d’un an. Le 24 Août, suite à l’acte fondamental adopté le CNSP, le Colonel Assimi Goïta devient le chef d’Etat du Mali.



Le 27 Août, le Comité National pour le Salut du Peuple annonce la libération du l’ancien président IBK. Le lendemain, Boubou Cissé et Moussa Timbine respectivement l’ancien Premier ministre et l’ancien président de l’Assemblée nationale sont à leur tour libérés. La CEDEAO revient à la charge le 28 Août exigeant une transition de 12 mois dirigée par un président civil ainsi qu’un premier ministre civil.



Le 29 Août, pressée par le mouvement M5 de l’Imam, la junte se voit reporter la réunion sur la transition qui devait avoir lieu entre avec les partis politiques de l'opposition, de l'ancienne majorité, et des groupes armés. Le Mouvement M5-RFP qui voulait d’une rencontre individuelle avec la junte s’est vu accepter sa demande et cette rencontre s’est tenue dans une base de Kati près de Bamako. Reportée, la réunion sur la transition se tiendra du 10 au 12 Septembre.



Cette réunion consistera à élaborer les différents paramètres de la charte de la transition. Suite à des concertations qui se sont tenues les 05 et 06 Septembre à Bamako et dans les capitales régionales, un comité d’experts a fait un rapport à la junte le 09 Septembre. Le 07 Septembre, la CEDEAO met la pression une fois de plus sur la junte pour nommer un président et un Premier ministre civils d’ici le 15 Septembre. Le Mardi 08 Septembre 2020, des centaines de maliens sont descendus dans les rues pour manifester en faveur de l’armée.