Poursuites Judiciaires en Israël contre Benyamin Netanyahou

Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, fait face à plusieurs poursuites judiciaires pour des accusations de corruption, fraude et abus de confiance. Voici un résumé des principaux dossiers judiciaires contre lui :



1. Affaire 1000 : Cette affaire concerne des cadeaux illégaux, notamment des cigares et du champagne, d'une valeur de plusieurs centaines de milliers de shekels, que Netanyahou et sa famille auraient reçus de la part de riches hommes d'affaires en échange de faveurs politiques.



2. Affaire 2000 : Dans cette affaire, Netanyahou est accusé d'avoir tenté de conclure un accord avec Arnon Mozes, éditeur du journal Yedioth Ahronoth, pour obtenir une couverture médiatique plus favorable en échange de l'adoption de mesures visant à réduire la circulation de son principal concurrent, Israel Hayom.



3. Affaire 4000 : C'est la plus grave des accusations portées contre Netanyahou. Elle allègue que, en tant que ministre des Communications, Netanyahou aurait accordé des faveurs réglementaires à Bezeq, le plus grand groupe de télécommunications en Israël, en échange d'une couverture médiatique favorable sur le site d'information Walla, qui appartient à Bezeq.