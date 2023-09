Pr Sylla marabout africain voyance pour l'amour dans le couple Dom Tom

Les Dom Tom sont les départements et territoires d'outre-mer de la France. Ils sont situés dans les océans Atlantique, Indien et Pacifique, et ont des statuts juridiques différents. Les départements d'outre-mer (DOM) sont la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion et Mayotte. Ils font partie intégrante de la République française et sont soumis aux mêmes lois que la métropole. Les territoires d'outre-mer (TOM) sont la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises. Ils ont une autonomie plus ou moins grande par rapport à la France, et disposent de leurs propres institutions. (Information générée par IA)