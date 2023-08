Pr Sylla marabout africain voyance pour l'amour dans le couple Lausanne en Vaud

Lausanne : Code plus code: plus code: GJCR+VX6 Lausanne en Vaud , Suisse

Géoloc: 46.522167, 6.642417

Lausanne est une ville sur le lac Léman, dans le canton francophone de Vaud, en Suisse. Elle abrite le siège du Comité international olympique, ainsi que le Musée Olympique et le Parc Olympique. À l'écart du lac, la vieille ville vallonnée est constituée de rues médiévales bordées de boutiques et d'une cathédrale gothique du XIIe siècle à la façade richement ornée. Le Palais de Rumine, datant du XIXe siècle, accueille les musées des beaux-arts et de sciences.