Que faut-il retenir de la visite de travail du Président Turc Recep ERDOGAN à Lomé ?

Le président Togolais devrait accueillir le président Turc avec deux de ses collègues de la sous-région. Les présidents du Burkina et du Libéria. Cette visite était sur invitation du président Togolais qui voulait ressouder les liens entre les deux nations. L’occasion de la tournée africaine du Président Turc est saisie de la meilleure manière. Les questions sécuritaires, économiques et sanitaires ont animé les discussions. Sur le plan sanitaire un accent particulier a été mis sur la gestion de la pandémie du covid-19. Des signatures d’accords n’ont pas manqué.



L’ambiance de l’accueil était comme toujours sur le sol Africain. Les rues et panneaux publicitaires étaient décorés à l’image des deux chefs d’Etats. Le président Turc y était avec son épouse et certains de ses ministres