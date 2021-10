Que se passe t’il réellement au Soudan ?

Les acteurs civils du « Conseil souverain » du Soudan, l’organe de transition qui a été établi depuis que Omar el-Béchir a chuté en 2019, ont tous été mis en arrestation par les militaires ce 25 octobre. Abdullah Hamdok, premier ministre qui n’a pas voulu apporter son aide, a été aussi arrêté et conduit vers un lieu inconnu.



Les soldats ont envahi le siège de la National Broadcasting Corporation (la radiotélévision d’État), et le ministre de l’Information l’a qualifié de « coup d’État ». Internet a aussi été coupé partout dans le pays ce jour. « Les travailleurs sont retenus », a souligné le ministère tandis que la télévision nationale diffusait un grand concert de musique classique.

Plus tard dans la matinée, le ministère soudanais de l’Information a déclaré que les forces armées tiraient « à balles réelles » sur plusieurs manifestant qui « rejetaient un coup d’État militaire » à Khartoum.