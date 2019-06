Questions de voyance extra lucide de luxe ?

Clairaudience (la capacité d'entendre les sons de l'éthérique), pour laquelle le nettoyage du chakra de la gorge est particulièrement important ;

Clairvoyance (capacité de voir des images de l'éther), pour laquelle le nettoyage du chakra du front est particulièrement important ;

Clairempathie (capacité à percevoir les émotions d'un autre être dans l'éthérique), pour lequel le nettoyage du chakra du ventre est particulièrement important ;

La télépathie (la capacité de percevoir les pensées d'un autre être dans l'éthérique), pour laquelle le nettoyage du chakra de la couronne est particulièrement important.

La voyance y compris par téléphone, peut également être développée par des pratiques telles que celles déjà mentionnées dans d'autres article précédents de ce magazine . En ce qui concerne le développement de l'activité de médium . Aussi pour être un bon voyant ou voyante de luxe extra lucide, aussi bien qu'un bon Médium, il faut être un bon "canal", c'est-à-dire être capable de transmettre des informations provenant d'autres plans de réalité. Cependant, l'information "canalisée" par un Sensible n'est pas toujours une information efficace provenant d'autres plans de réalité. Ou plutôt, un médium peut aussi filtrer l'information "canalisée" à travers les peurs ou les illusions présentes en lui, et souvent inconscientes, comme un médium.La sensibilité indique une perception de l'éthérique, c'est-à-dire de l'un quelconque des plans non physiques de l'espace-temps.Si la caractéristique qui distingue la médiumnité est la possession, ce qui distingue la sensibilité est la présence de chakras propres. Le psychique, en d'autres termes, est tel parce que ses chakras éthériques contiennent une plus petite quantité de blocs d'énergie, qui sont habituellement des attachements éthériques à d'autres êtres ou lieux mais aussi parfois des machines éthériques spécifiquement placées dans cette zone par une entité éthérique.Le Medium, par contre, n'a pas besoin de chakras propres pour l'être.Les chakras sont en fait ces tourbillons éthériques qui servent à faire passer l'information de l'éthérique au physique : tandis que l'information "canalisée" par le sensible passe de l'éthérique au physique, l'information "canalisée" par le médium reste dans l'éthérique.C'est pour cette raison que le Médium tombe en transe dans l'acte médiumiste, alors que le Sensible ne le fait pas.Le médium reste parfaitement conscient précisément parce que l'information perçue des plans éthériques est transmise au cerveau physique et ensuite traitée par lui sous forme d'images, sensations, intuitions ou sons.L'information du Médium, en revanche, bien qu'elle puisse être filtrée par les corps éthériques du Médium lui-même, n'atteint jamais le cerveau physique : c'est le corps mental éthérique du Médium lui-même qui permet l'expression verbale du Médium afin qu'il communique certaines informations, et non le cerveau physique du même.Ce qui est pris en charge, au cours d'une session médiumistique, ce n'est pas en fait le corps physique du Médium (qui ne prend aucunement le dessus dans la communication médiumistique) mais un ou plusieurs corps éthériques de ce dernier.Alors que la sensibilité est donc une faculté active, la médiumnité est une faculté passive.La médiumnité exige une forte dépendance à l'éther de la part du médium (c'est-à-dire qu'elle doit être fortement éradiquée de la Terre), alors que la sensibilité n'exige pas une telle dépendance bien qu'il puisse y avoir des gens qui sont très dépendants de l'éther et sensibles.S'il est vrai que, comme déjà dit, pour des raisons karmiques, la médiumnité est de plus en plus rare, il n'en va pas de même pour la sensibilité, qui est en hausse.La même croissance spirituelle des personnes qui conduit à la libération du karma et à la moindre diffusion de la médiumnité, conduit à un nettoyage progressif des chakras favorisant ainsi une plus grande sensibilité consciente des mondes éthériques par un nombre croissant de personnes.Le nettoyage de tous les chakras principaux (7 jusqu'au niveau 3000, qui devient 12 à partir du niveau 4200) est important pour développer une sensibilité complète. Cependant, il faut distinguer 4 grands types de sensibilité :