Retour historique sur le parcours de l’équipe marocaine en coupe du monde Qatar 2022

Elle l’a été tout au long du tournoi s’il faut s’en tenir au nombre de buts encaissés jusqu’à ce dernier match. C’est l’une des équipes qui a enregistré le moins de but jusqu’en demi-finale. Cette équipe n’avait encaissé bizarrement qu’un seul but jusqu’en demi-finale, ce qui est très rare dans une compétition de haut niveau pour presque toutes les équipes de football.

Cette équipe a marqué son parcours avec une victoire contre précisément la Belgique et le Canada qui n’étaient pas des moindres dans cette compétition. Les victoires qui resteront certainement historiques sont celles face à l’Espagne et bien évidemment le Portugal. Il faut aussi remarquer que le seul but encaissé avant la suite n’était encore qu’un but marqué contre son propre camp. Autrement la cage est restée longtemps vierge dans la compétition.

L’une des vedettes de cette équipe dans cette compétition restera l’ami de Mbappé : Achraf Hakimi qui avec une telle performance prouve une fois encore qu’il a bien sa place dans un grand club. La motivation venait évidemment de toute part pour cette équipe marocaine qui ne manquait pas d’ambition.