Starlink se déploie en Afrique de l'Ouest : Le Togo en ligne de mire

Dans un monde de plus en plus connecté, l'accès à Internet rapide et fiable est devenu un vecteur essentiel de développement économique et social. C'est dans cette optique que Starlink, le service d'accès à Internet par satellite dirigé par le célèbre entrepreneur Elon Musk, étend son réseau global jusque dans les cieux de l'Afrique de l'Ouest. Après avoir conquis des parts de marché au Bénin et au Nigeria, Starlink pose désormais les yeux sur le Togo, promettant d'apporter une connectivité sans précédent.



L'innovation dans le domaine de l'accès à Internet franchit un nouveau cap avec l'arrivée imminente de Starlink, la branche de services Internet par satellite de SpaceX, sur le marché ouest-africain. Sous la houlette d'Elon Musk, entrepreneur visionnaire aux multiples facettes, Starlink étend son réseau de satellites de communication, promettant une révolution dans la connectivité internet. Après avoir posé ses valises au Bénin et au Nigeria, Starlink jette désormais son dévolu sur le Togo, marquant ainsi une nouvelle étape dans son déploiement africain.



La carte d'accessibilité de Starlink indique que le Togo pourrait bientôt bénéficier de cette technologie spatiale avancée, avec des prévisions optimistes pour le troisième trimestre de l'année en cours. Cependant, pour que ce projet ambitieux prenne vie, il faudra obtenir le feu vert des autorités togolaises et de l'ARCEP, l'autorité de régulation des télécommunications du pays. Cette dernière veille au grain sur les activités des fournisseurs d'accès Internet déjà en place, tels que GVA (Groupe Vivendi Afrique), Togocom, Moov, Café informatique et Teolis.



L'arrivée de Starlink pourrait bien chambouler le paysage des FAI au Togo, offrant aux consommateurs une diversité accrue et des options de connectivité jusqu'alors inédites.

Tarification et offres : Starlink se positionne Starlink ne se contente pas de promettre une couverture étendue ; l'entreprise propose également une gamme de forfaits adaptés à différents besoins et budgets. Le service de base, selon les chiffres publiés par Forbes, est proposé à 110 dollars par mois, avec des frais d'équipement initiaux de 599 dollars. Pour ceux qui sont constamment en mouvement, l'offre Starlink RV est disponible pour 135 dollars mensuels, avec les mêmes frais d'équipement. Les entreprises ne sont pas en reste, avec le forfait Starlink Business à 500 dollars par mois, accompagné de frais d'équipement substantiels de 2500 dollars.



Ces tarifs placent Starlink dans une position compétitive, offrant une alternative aux solutions Internet traditionnelles dans une région où l'accès à une connexion rapide et fiable peut transformer des communautés entières. Avec l'arrivée de Starlink, le Togo pourrait bien être à l'aube d'une révolution numérique, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités économiques et à une amélioration significative de la qualité de vie de ses habitants. A lire également: Tragédie sismique au Népal : Une nation en deuil

