Tragédie sismique au Népal : Une nation en deuil

Dans les heures tardives d'une soirée tranquille, une secousse sismique d'une magnitude de 5,6 a ébranlé l'ouest du Népal, laissant derrière elle un paysage de désolation et de perte humaine. L'épicentre de ce séisme a été détecté à une quarantaine de kilomètres au sud de Jumla, une zone proche de la frontière tibétaine, plongeant la région dans une crise soudaine. Les rapports initiaux font état de 143 vies fauchées, un chiffre qui ne cesse de s'alourdir au fur et à mesure que les opérations de secours prennent de l'ampleur.



Dans les décombres et le chaos, les survivants et les secouristes luttent contre le temps pour retrouver des signes de vie. Kamala Oli, une survivante, témoigne de la nuit d'horreur : "Nous dormions lorsque la terre a commencé à trembler. Sur trois personnes dans notre maison, seulement deux ont survécu." Les districts de Jajarkot et Rukum, situés au sud de l'épicentre, comptent le plus grand nombre de victimes et de blessés, avec des infrastructures médicales débordées par l'afflux de patients nécessitant des soins urgents.