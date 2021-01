USA: Fauci déchaîné

L'un des moments clés des premiers efforts pour contrôler la propagation du coronavirus est survenu lors d'une réunion d'information à la Maison Blanche fin mars. Le président Donald Trump s'est dit séduit par l'idée que l'hydroxychloroquine, un médicament antipaludique, pourrait apporter un avantage significatif dans le traitement du covid-19, la maladie causée par le virus. Anthony S. Fauci, le principal expert du gouvernement en matière de maladies infectieuses, avait précédemment fait part de son scepticisme sur ce point.



Un journaliste a demandé directement à Fauci si les Américains devaient placer de l'espoir dans ce médicament.



"Il n'y a pas vraiment de différence à bien des égards avec ce que nous disons", a-t-il répondu diplomatiquement. "Le président se sent optimiste sur quelque chose - son sentiment à ce sujet. Ce que je veux dire, c'est que cela pourrait être efficace. Je ne dis pas qu'il ne l'est pas. Cela pourrait être efficace".



En tant que scientifique, a poursuivi M. Fauci, il a besoin de voir des données démontrant que cela fonctionne et que c'est sans danger. Mais sa différence avec Trump était simplement "une question de sentiment".



Il n'était pas difficile de lire entre les lignes, vraiment. Certaines personnes pensent que recommander des médicaments ne devrait se faire qu'après des tests pour s'assurer que ces médicaments ne feront pas de mal aux gens et qu'ils seront réellement efficaces. D'autres, comme le président des États-Unis de l'époque, pensent le contraire.



Au cours des mois qui ont suivi, Fauci a régulièrement été une source de frustration pour Trump, étant donné la même priorité accordée à l'exactitude et à la recherche sur les sentiments et les platitudes. Finalement, M. Trump a fait passer Scott Atlas de la fonction d'interviewer pour Fox News à celle de membre de son équipe de lutte contre les coronavirus, pour laquelle il préconisait une approche "à la petite semaine" plus conforme aux préférences de M. Trump. Fauci s'adressait régulièrement aux médias mais était clairement mis sur la touche à la Maison Blanche.