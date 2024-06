Biden et Netanyahu se rabibochent au nom de la sécurité, la paix et la prospérité

Les dirigeants du Congrès ont confirmé la date du discours jeudi soir après avoir officiellement invité Netanyahu à venir s’exprimer devant les législateurs la semaine dernière. Il s’agit de la plus récente démonstration de soutien en temps de guerre à l’allié de longue date, malgré les divisions politiques croissantes concernant l’attaque militaire israélienne contre le Hamas à Gaza.



"Les défis existentiels auxquels nous sommes confrontés, y compris le partenariat croissant entre l'Iran, la Russie et la Chine, menacent la sécurité, la paix et la prospérité de nos pays et des peuples libres du monde entier", a déclaré le président de la Chambre, Mike Johnson, républicain et majoritaire au Sénat.



La comparution de Netanyahu devant un Congrès de plus en plus divisé sera certainement controversée et suscitera de nombreuses protestations, tant à l’intérieur du Capitole de la part des législateurs qu’à l’extérieur de la part des manifestants pro-palestiniens. Et cela mettra en évidence les divisions croissantes parmi les démocrates au cours de l’année électorale sur la poursuite par le Premier ministre de la guerre de plusieurs mois contre le Hamas.



Schumer, le plus haut responsable élu juif aux États-Unis – qui a adressé une cinglante réprimande à Netanyahu en mars – a déclaré jeudi soir dans un communiqué distinct qu'il avait des « désaccords clairs et profonds » avec le dirigeant israélien, mais il s'est joint à sa demande « parce que la relation de l’Amérique avec Israël est à toute épreuve et transcende une seule personne ou un seul Premier ministre ».



D’autres législateurs démocrates, plus critiques à l’égard de la stratégie de Netanyahu, devraient ne pas se présenter au discours. Le sénateur Bernie Sanders, indépendant du Vermont, a déclaré : « Netanyahu est un criminel de guerre. Je n’y participerai certainement pas.



La visite de Netanyahu au Capitole intervient également alors que les relations entre le président Joe Biden et le chef de l’État juif se sont de plus en plus détériorées ces derniers mois. Biden a critiqué en privé et publiquement la gestion de la guerre par Netanyahu et a critiqué le gouvernement israélien pour ne pas avoir autorisé davantage d’aide humanitaire à Gaza.



À la fin de la semaine dernière, Biden a annoncé un projet d’accord visant à mettre fin aux combats à Gaza, exerçant une pression croissante sur Netanyahu pour qu’il accepte l’accord. De nombreux Israéliens l’ont exhorté à accepter ces conditions, mais ses alliés d’extrême droite ont menacé de quitter son gouvernement de coalition s’il le faisait.



Cela pourrait exposer Netanyahu à de nouvelles élections, à un examen minutieux des failles de sécurité qui ont conduit à la guerre et, s’il perd le poste de Premier ministre, à des poursuites pour corruption de longue date.