USA : la nièce d'Oussama Ben Laden soutient Donald Trump

Lors d’une interview pour le New York Post, Noor bin Laden, la nièce d’Oussama ben Laden a ouvertement affirmé l’admiration qu’elle portait à l’égard du président américain Donald Trump. Selon elle, le président Donald Trump serait un barrage contre le terrorisme. Noor bin Laden déclare : « Daech a proliféré sous l’administration Obama et Biden, ce qui a précipité leur venue en Europe ». « Trump a montré qu’il protégeait l’Amérique et nous tous par l’extension des menaces étrangères en oblitérant les terroristes à la racine avant qu’ils aient une change de frapper », a-t-elle rajouté au cours de l'interview.



Noor bin Ladin a louangé le président américain Donald Trump tout au long de l’interview et a évoqué les avantages que l’Amérique a et aurait si Donald Trump venait à être réélu. Elle affirme que Donald Trump a bien protégé les intérêts et la réputation des Etats-Unis qu’elle considère aussi bien comme sa « deuxième patrie », tout au long de son mandant et il continuera à le faire s’il venait à gagner les élections présidentielles.



Au cours de son interview avec le New York Post, elle déclare être militante de Qanon, une partie d’extrême droit qui croit aux propos de Donald Trump et est entièrement convaincue que les actions et les propos du président américain sont justes. Un soutien très inattendu de la part de la nièce d’Oussama Ben Laden qui a clairement étalé sa volonté de voir le président américain briguer un deuxième mandat.