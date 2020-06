USA: la ville de Minneapolis annonce vouloir "démanteler" sa police

Nouvelle mesure de sécurité publique

Le dimanche 7 juin passé, le conseil municipal de Minneapolis informe vouloir démanteler la police qu'il trouve "structurellement raciste", deux semaines après la mort de George Floyd aux mains des policiers. La mort de ce dernier a suscité plusieurs manifestations aux USA et dans plusieurs d'autres pays travers le monde, de Budapest à Rome sans oublier Dakar et Paris, ce qui a poussé le conseil municipal de Minneapolis, ville où habitait Gorges Floyd et où il a été mis à mort, à penser à démanteler sa police.



Parmi les treize membre du conseil, neuf ont affirmé leur volonté de dissoudre la police qu'ils jugent raciste. Lisa Bender, présidente du conseil municipal affirme sur la chaine d'information en continu américaine: "Nous nous sommes engagés a démanteler les services de police tels que nous les connaissons dans la ville de Minneapolis et à reconstruire avec notre population un nouveau modèle de sécurité publique qui la protège vraiment". Elle notifie qu'elle à l'intention de délocaliser les fonds prévus pour le budget de la police vers des projets qui avantagent la population dans le but de sa sécurité. Elle explique que le conseil pense également remplacer la police actuelle lorsqu'elle précise: "L'idée de ne pas avoir de police n'est certainement pas un projet à court terme". Quant à la conseillère municipale Alondra Cano, elle conclut que la ville n'était "pas réformable et que nous allions mettre fin au système de maintien de l'ordre actuel". Désaccord du maire de la ville de Minneapolis

Par ailleurs, le maire de la ville, Jacob Frey affirme être défavorable à ce démantèlement. Les moments qui précédaient le vote du conseil municipal, il déclare qu'une "reforme structurelle d'ampleur pour la refonte de ce système structurellement raciste" serait mieux. La promesse de démantèlement risque de mettre longtemps avant de se réaliser. Le dimanche, les démocrates ont appelé à une transformation profonde de la police qui est accusée de racisme, d'injustice, de discrimination et de brutalité envers les afro-américains.