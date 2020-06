Un juge ordonne à Jair Bolsonaro de porter un masque facial en public

Le juge fédéral Renato Borelli a rendu une décision lundi, déclarant que Bolsonaro doit porter un masque lorsqu'il circule en public à Brasilia. L'ordonnance du juge a déclaré que le non-respect de cette obligation pourrait entraîner une amende d'environ 386 dollars par jour.

La décision s'étend à tous les employés du gouvernement du district fédéral, où se trouve la capitale Brasilia.

Le gouvernement du district fédéral avait publié un décret le 30 avril rendant obligatoire l'utilisation de masques dans les espaces publics, afin de freiner la propagation du coronavirus.

Mais depuis, Bolsonaro est apparu en public lors de plusieurs événements sans porter de masque, notamment lors de rassemblements avec des partisans.

"Avec l'exemple du président du Brésil, tout est plus difficile pour nous", a déclaré le gouverneur de Sao Paulo, Joao Doria,le mois dernier. "Il va dans la rue sans masque. Un mauvais comportement et une mauvaise indication. C'est très triste pour le Brésil et cela rend tout plus difficile pour les gouverneurs des États du Brésil".

Jusqu'à présent, plus de 1,1 million de cas et plus de 51 000 décès ont été confirmés par les autorités sanitaires brésiliennes, et la crise ne montre aucun signe d'apaisement.