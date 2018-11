Voyance: Vous connaissez une bonne Voyante?

En Belgique, en demandant autour de vous, il vous sera difficile de trouver quelqu'un qui vous affirmera connaitre une voyante qui vous fait une voyance de qualité d'autant, que parfois Médiums et voyants s'affrontent . Du coup, il se pose la question de savoir qui connait une bonne voyante ? C’est à cette réponse que nous allons tenter de répondre dans les minutes qui suivent tout en gardant à l’esprit que la voyance est un art divinatoire et non une science exacte.Il n’existe pas mille manières de déceler de bonnes aptitudes chez une bonne pratiquante de la voyance. Il y a quelques indices que vous devez prendre en compte la plupart du temps et qui vous permettront d’avoir une idée claire au sujet du talent de votre interlocuteur.Avant d’aller plus loin j’aimerais lever toute équivoque : si une voyante vous fait une prédiction et que celle-ci ne se réalise pas, cela ne signifie pas forcément que la voyante n’a pas de talent. Car très souvent, des personnes reçoivent des prédictions et mènent des actions volontairement ou involontairement qui modifient le déroulement des événements.Par contre faites attention quand vous voyez des voyants qui font trop de pub dans la majeure partie des cas ils ne sont pas bons. D’où la suspicion qui règne dans l’esprit de bien de gens.Car dans ce domaine, c’est généralement le bouche à oreille qui fait son effet lorsque la voyante réalise des divinations exceptionnelles.Deuxième chose qui devrait attirer votre attention est le fait qu’une bonne voyante n’est pas du genre à faire de la complaisance. Elle va droit au but et partage ce qu’elle reçoit comme informations. Honnêteté doit être son maitre mot. Car elle n’est pas là pour vous caresser dans le sens du poil mais plutôt partager avec vous la vérité quand à votre avenir. Voilà pourquoi il peut arriver que les nouvelles ne soient pas bonnes dans bien de cas. Autre chose à prendre en compte, c’est qu’une bonne voyante se doit de ne point donner de certitudes. Cela n’est pas une approche éthique et vous devez vous méfier de ceux qui agissent ainsi.Voilà quelques paramètres que je vous invite à prendre en compte dans le choix d’un voyant ou d’une voyante. Bonne chance car je pense que vous en aurez fort besoin. Il en ait ainsi dans la vie et aussi dans la recherche de bons professionnels dans tous les secteurs d’activité.Source: https://divinatoire.be/qui-connait-une-bonne-voyante/