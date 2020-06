Yémen : les sudistes proclament leur autonomie

Du conflit à la proclamation de l'autonomie

Aidés par l'Iran, les rebelles houthistes qui contrôlent essentiellement le nord du pays en particulier le capital Sanaa s'opposent aux combattants sudistes soutenus par les Émirats arabes unis, qui combattent loyalement aux côtés du gouvernement, appuyé par l'Arabie Saoudite.

Mais une grande division vient s'installer entre le gouvernement en exil à Aden et leur allié, le mouvement séparatistes des sudistes connu sous le nom conseil de transition du sud (STC). Ne trouvant aucun accord pour remédier cette division, le gouvernement fut accusé de ne pas avoir respecter sa redevance et d'avoir << conspiré >> contre le sud.

Le mouvement, de ce fait, annonce que l'autonomie de la région est certaine le samedi nuit à 00h00 au dimanche. Il compléta dans un communiqué qu' un comité d'autonomie commencera ses travaux sur la base d'une liste de taches assignées par ma présidence du conseil .

Lors de sa déclaration le dimanche, le STC se plaint du prolongement de la dégradation des services publics et accuse le gouvernement d'un abus de pouvoirs comme << une arme pour amener les sudistes à s'agenouiller >>.

L'indignation du gouvernement

Le gouvernement n'étant pas d'accord avec cette proclamation, il affirme que les séparatistes qui luttent depuis des moments pour l'émancipation dans le sud seront auteurs du résultat << catastrophique et dangereux >> de cette démarche.

Pour lutter contre la pandémie du coronavirus, un cessez-le-feu a été mis en place à l'égard des Houthis par l'armée sous la direction de Ryad pendant la division entre les deux ex-alliés. Les Houthis, n'étant pas d'accord, ont refusé l'offre et les conflits ont continué dans le pays victime de la guerre et devint pour l'ONU sujet d'une pire crise humanitaire au monde.

Après possession d'Aden par les séparatistes, un accord fut signé le 5 novembre par le gouvernement du Yémen et le STC à Ryad. D'après des sources, le gouvernement prévoyait l'intégration des membres du STC au gouvernement en échange de son retour à Aden. Mais la non exécution du contrat, essentiellement la création du nouveau gouvernement, a conduit à un rejet de ce dernier. Les habitants d'Aden ont déployé de forces massives du STC dans la ville le dimanche après la dénonciation de l'accord.

Des postes de surveillance ont été instaurés << dans toutes les installations gouvernementales, y compris la banque centrale et le port >> signala une source séparatiste à l'AFP, pendant que des véhicules de l'armée circulent dans la ville surmontés de drapeaux du mouvement. Pourtant d'autres villes ont déclaré n'avoir pas reconnu l'alarme de l'autonomie en raison de la complexité du paysage sudiste.

Mohammad al- Hadhrami, ministre des affaires étrangères du Yémen, affirme que l'initiative du STC était << une extension à la rébellion .