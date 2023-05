10 conseils pour choisir une voiture de location

1. Utilisez un comparateur de voitures de location

Si vous choisissez vous-même votre voiture de location sans passer par une agence ou un conseiller en voyages, utilisez un comparateur de voitures de location pour les déplacement professionnel Suisse pour comparer toutes les options sur le web. Cela vous aidera à démêler les nombreuses variables à prendre en compte lors du choix d'une voiture et à trouver l'offre la moins chère.



2. Choisissez la bonne voiture pour vous et vos vacances

On a souvent vu des gens faire le mauvais choix de voiture, généralement pour économiser de l'argent, mais en voyage, il est important de choisir la bonne voiture. Pensez à l'espace.

• Combien de personnes voyageront dans la voiture ?

• Serez-vous 2 ou 4 ?

Si vous êtes quatre, vous devez tenir compte non seulement de votre confort pendant le voyage, mais aussi de l'espace disponible pour les bagages, en veillant à ce que tout rentre confortablement dans le coffre.

Gardez toujours à l'esprit que vous ne pouvez généralement pas choisir un modèle de voiture spécifique, mais seulement une catégorie qui regroupe plusieurs modèles présentant des caractéristiques similaires. Chaque catégorie indique toujours le nombre de passagers et le nombre de bagages pouvant être transportés.

Réfléchissez également au type de voyage que vous allez effectuer.

Le choix de la voiture peut être complètement différent si vous allez visiter de nombreuses villes et avez donc besoin d'une voiture plus petite, si vous allez parcourir de longues distances sur des routes larges comme lors d'un voyage sur la route en Suisse, ou si vous allez voyager dans une région où les routes ne sont pas goudronnées.



3. Assurance et franchise

La location d'une voiture Genève 2023 comprend généralement déjà une assurance responsabilité civile et une assurance tous risques, mais vous devez faire attention à la franchise. La franchise est le montant que le conducteur doit payer si la voiture est endommagée ou volée. Lorsque vous réservez votre voiture de location, tenez toujours compte du montant de la franchise. Il est généralement possible de la réduire, voire de la ramener à zéro, en payant un supplément. La franchise peut être supprimée directement par l'entreprise de location de voitures ou par une police d'assurance complémentaire. Si la franchise est couverte par une assurance, il se peut que vous deviez la payer à l'avance en cas de dommage, et qu'elle vous soit remboursée ultérieurement.



4. Carte de crédit

Pour louer une voiture à Lausanne, il est toujours nécessaire d'avoir une carte de crédit au nom du conducteur. Les cartes électroniques, les cartes ATM ou les cartes rechargeables ne sont pas acceptées, mais il est nécessaire d'avoir une carte de crédit internationale, celles avec les numéros en relief, pour mieux comprendre.

Le montant de la location peut également être payé avec une carte électronique ou avec une carte au nom d'une personne autre que le conducteur, mais une carte de crédit internationale au nom du conducteur est toujours exigée au moment de récupérer la voiture pour le dépôt de garantie.

C'est pourquoi il est également important de vous renseigner sur le plafond de votre carte de crédit ; si le montant requis pour la caution n'est pas disponible sur la carte, la voiture de location ne vous sera pas remise. N'oubliez pas que le montant de la caution ne sera pas disponible sur votre carte pendant vos vacances pour effectuer d'autres dépenses.



5. Choisissez la meilleure formule

D'autres aspects à prendre en considération lors de la location d'une voiture sont le kilométrage, les conditions d'approvisionnement en carburant et l'heure de livraison et de restitution de la voiture.

Le kilométrage peut être limité ou illimité.

On préfère toujours opter pour le kilométrage illimité. La beauté d'un voyage en voiture est précisément la liberté de faire des détours soudains qui peuvent faire varier les distances de l'itinéraire que l'on avait prévu. Il vaut toujours mieux ne pas avoir de surprises de coûts supplémentaires. Si, en revanche, vous êtes certain de ne pas dépasser les kilomètres parcourus, vous pouvez évaluer la location à kilométrage limité pour économiser quelque chose.

On vous recommande également de toujours choisir la formule "full to full" pour le carburant. Dans ce cas, vous devrez faire le plein avant de rendre la voiture. Ce n'est pas le cas avec la formule "plein-vide", mais n'oubliez pas que le coût du carburant que vous payez à la location sera un peu plus élevé qu'à la station-service.

Faites également très attention à l'heure à laquelle vous rendez la voiture.

Il suffit parfois de la rendre une heure plus tôt, même au prix d'un peu plus de temps à l'aéroport pour économiser une journée de location.



6. Permis de conduire et conducteur additionnel

Si vous vous chargez de la conduite, assurez-vous que le conducteur additionnel est inclus, car il est souvent considéré comme un supplément et vous devez payer un supplément. Sinon, vous ne serez pas couvert par l'assurance.

Vérifiez toujours la date d'expiration de votre permis de conduire avant le départ et si vous avez besoin d'un permis de conduire international. En outre, pour les jeunes conducteurs ou ceux qui viennent d'obtenir leur permis, renseignez-vous sur l'âge minimum du conducteur sur votre lieu de vacances.



7. Débarquement

Si vous rêvez d'un long voyage, pensez au coût de l'aller simple ou de la restitution. En général, déposer la voiture dans une autre ville ou même dans un autre état a un coût plus élevé qui varie beaucoup en fonction du lieu et de la société de location de voitures. On vous recommande d'étudier attentivement le prix de ce service lorsque vous commencez à planifier votre itinéraire afin de choisir le lieu de restitution le plus pratique.



8. Accessoires

Lors de la réservation, n'oubliez pas de demander tous les accessoires dont vous avez besoin pour vous assurer qu'ils sont disponibles. Il peut s'agir d'un siège pour enfant, d'un système de navigation ou du wi-fi pour les voyages en dehors de l'UE.



9. Vérifier la voiture avant de partir

Avant de partir, vérifiez soigneusement la voiture avec le loueur afin d'éviter les mauvaises surprises à votre retour. Si vous constatez des dommages mineurs, comme une éraflure sur la carrosserie, il peut être judicieux de prendre des photos.

Par ailleurs, chaque voiture a des commandes différentes. Avant de démarrer la voiture, vérifiez qu'elle fonctionne :

• boîte de vitesses,

• feux,

• clignotants et

• tout ce qui pourrait vous distraire de la conduite.



10. Lisez attentivement le contrat

Vous avez tout réservé à l'avance ? Tant mieux, mais au moment de récupérer la voiture, ne prenez rien pour acquis et lisez bien toutes les clauses du contrat avant de le signer



